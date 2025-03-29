Российский военный застрелил сослуживцев и пытался возложить вину на ДРГ

В Подмосковье завершился судебный процесс, в ходе которого представители двух военных-участников специальной военной операции (СВО) стремились добиться пожизненного наказания для человека, который рассправился над ними.
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