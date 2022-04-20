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Телеканалы из Крыма и Донбасса начали вещание на Херсонщине

Телеканалы из Крыма и Донбасса начали вещание на Херсонщине

Список бесплатных каналов, доступных херсонцам для просмотра, дополнился ещё четырьмя пунктами. На Херсощине начали вещание "Юнион" и "Первый Республиканский" Донецкой народной республики, а также "Луганск 24" из ЛНР и "Крым 24", сообщает "Херсон.

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