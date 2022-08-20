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Свердловские общес твенники провели акцию в детском летнем лагере в Сысертском районе

Свердловские общес твенники провели акцию в детском летнем лагере в Сысертском районе

     Общественный совет при ГУ МВД России по Свердловской области продолжает  совместный с  медиахолдингом  «ФедералПресс» проект  - автопробег «Лето с Общественным советом», который  направлен  на физическое и духовно-нравственное  развитие детей.

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