В Шымкенте отопление планируют включить 25 октября

В Шымкенте отопительный сезон планируют начать 25 октября. При этом при резком ухудшении погоды подачу тепла могут начать раньше, передает inShymkent.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Более 1,5 трлн те...
- Казахстан усилива...
- В Казахстане зарп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым