Мирошник: дрон сбросил снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что украинская сторона сбросила боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на избирательный участок в Запорожской области.
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