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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коачелла» Байлсмы – 4-й клуб в истории АХЛ, вышедший в финал в каждом из первых двух сезонов. «Милуоки» Свечкова, Афанасьева и Аскарова вылетел

«Коачелла» обыграла «Милуоки» в финале Западной конференции (4-1, 5:1 в пятом матче). Команда тренера Дэна Байлсмы проводит второй сезон в АХЛ.

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