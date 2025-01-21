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Раскрыта неочевидная причина плохой осанки и болей в спине

Боли в спине и плохая осанка могут быть следствием не только малоподвижного образа жизни или травм, но и неправильного прикуса, рассказала ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

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