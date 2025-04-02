Лукашенко: Белоруссия и Россия могут успешно противостоять вызовам

www.globallookpress.com/Kremlin Pool/via Global Look Press Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва могут успешно противостоять вызовам, поздравляя российского лидера Владимира Путина с Днем единения двух стран.
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