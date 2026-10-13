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Королева Камилла заявила, что Карл III мешает ей читать книги

Королева Камилла заявила, что Карл III мешает ей читать книги

Королеву Камиллу раздражает то, что Карл III мешает ей читать книги. Об этом сообщает издание People.

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