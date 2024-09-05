Московские НКО оказывают помощь тысячам жителей приграничных территорий

Тысячам мирных жителей из приграничных районов пришлось покинуть свои дома. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала, как помогают некоммерческие организации.
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