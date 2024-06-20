Генпрокуратура может начать массовые проверки всех производителей готовой еды

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить всех производителей готовой еды после массовых отравлений россиян, сообщают "Известия".
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