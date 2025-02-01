Кендрик Перкинс: «Стефа Карри не должно быть на Матче всех звезд»

«Я вижу, как Стеф Карри попадает в число участников Матча всех звезд. И я смотрю на многих других парней, скажем, Кайри Ирвинга, Девина Букера и Де’Аарона Фокса, которые выступают в одной с ним конференции, которые проводят более успешные сезоны и играют лучше, чем он.