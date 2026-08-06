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Сыновья советских кумиров: как выглядят и чем занимаются наследники знаменитых актеров

Сыновья советских кумиров: как выглядят и чем занимаются наследники знаменитых актеров

Детство в актерских семьях редко бывало обычным: пока сверстники играли во дворах, эти мальчики росли за кулисами, в репетиционных залах и на гастролях.

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