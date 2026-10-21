Копии брендовых вещей чаще всего покупает молодежь, которая пытается самоутвердиться за счет одежды. Об этом ИА НСН заявил эксперт моды Владислав Лисовец.
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