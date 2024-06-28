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О Трампе, который «имеет значение»

О Трампе, который «имеет значение»

Президент разделенной АмерикиТрамп с его «козырной» фамилией, когда стал президентом в 2016 году и журнал Time присвоил ему титул «человека года», увидел на обложке номера под своим портретом: «Президент разделенных Штатов Америки».

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