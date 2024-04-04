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Андрей Деркач: Трамписты против глобалистов: как могущественные фонды контролируют мир

Андрей Деркач: Трамписты против глобалистов: как могущественные фонды контролируют мир

Трамписты – вызов глобалистам.сОдин из кандидатов на пост вице-президента при Трампе Вивек Рамасвами, в случае его повторного входа в Белый Дом, очень емко сформулировал в своем твите риски не только для граждан США: «BlackRock, State Street и Vanguard представляют самый могущественный картель в истории человечества: они являются крупнейшими акционерами почти каждой крупной публичной компании (даже друг друга).

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