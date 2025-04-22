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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Ледоход на Оби за сутки продвинулся на 20 километров

Ледоход на Оби за сутки продвинулся на 20 километров

Ледоход на Оби медленно, но упорно идет к Ямалу, пройдя за сутки 20 км. По данным на утро вторника, 22 апреля, его голову увидели в крупнейшем южноселькупском поселении на Оби — в деревне Казальцево Каргасокского района Томской области, сообщила местная администрация.

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