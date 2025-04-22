Ледоход на Оби за сутки продвинулся на 20 километров

Ледоход на Оби медленно, но упорно идет к Ямалу, пройдя за сутки 20 км. По данным на утро вторника, 22 апреля, его голову увидели в крупнейшем южноселькупском поселении на Оби — в деревне Казальцево Каргасокского района Томской области, сообщила местная администрация.