Ледоход на Оби за сутки продвинулся на 20 километров

Ледоход на Оби медленно, но упорно идет к Ямалу, пройдя за сутки 20 км. По данным на утро вторника, 22 апреля, его голову увидели в крупнейшем южноселькупском поселении на Оби — в деревне Казальцево Каргасокского района Томской области, сообщила местная администрация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии