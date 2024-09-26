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В Белгородской области решили устанавливать на школьных автобусах станции РЭБ

В Белгородской области решили устанавливать на школьных автобусах станции РЭБ

Школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области оборудуют станциями РЭБ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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