Экс-посол США Эмануэль: Трамп помогает России осуществить «мечту Сталина»

Экс-посол Соединённых Штатов в Японии Рам Эмануэль заявил, что своими высказываниями об Украине и Владимире Зеленском американский президент Дональд Трамп помогает России осуществить «мечту» советского лидера Иосифа Сталина.
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