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Крымская газета

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27 августа: какой сегодня день

27 августа: какой сегодня день

27 августа отмечается День российского кино. Он установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

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