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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула о том, что может стать первой ракеткой мира по итогам US Open: «Если бы у меня получилось, было бы просто идеально»

Джессика Пегула прокомментировала то, что может стать первой ракеткой мира по итогам US Open . – Ты снова самая высокорейтинговая американка в туре, а теперь еще можешь стать первой ракеткой мира.

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