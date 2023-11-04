О чём мечтают Вика и Вадим Цыгановы

В сети Интернет активно обсуждают интервью Вики и Вадима Цыгановых иноагенту Юрию Дудю. Оно вышло накануне 60-летия певицы, и в нём певица и продюсер предстали в необычном для них свете, супругов некоторые пылкие зрители даже назвали сумасшедшими.