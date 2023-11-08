Сергей Банарь: "Решение приднестровского конфликта нужно сейчас многим геополитическим игрокам"

В нынешней ситуации в мире решение приднестровского конфликта очень актуально и нужно многим геополитическим акторам, поскольку оно перекроет их другие проигрыши и сможет создать определённую историю успеха.
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