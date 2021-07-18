Крутой облом

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«Свадебный букет и находчивый парень». Безумно романтичная история!

«Свадебный букет и находчивый парень». Безумно романтичная история!

Свадьба. Невеста собирается бросать букет своим незамужним подругам. Поворачивается спиной и, не рассчитав силу, бросает так, что букет перелетает всех подруг и попадает в руки девушке, которая случайно проходила мимо вместе со своим парнем.

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Александр Анпилогов
Молодец парень! Сообразил, как поступить.

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