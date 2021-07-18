«Свадебный букет и находчивый парень». Безумно романтичная история!

Свадьба. Невеста собирается бросать букет своим незамужним подругам. Поворачивается спиной и, не рассчитав силу, бросает так, что букет перелетает всех подруг и попадает в руки девушке, которая случайно проходила мимо вместе со своим парнем.
Свадьба. Невеста собирается бросать букет своим незамужним подругам. Поворачивается спиной и, не рассчитав силу, бросает так, что букет перелетает всех подруг и попадает в руки девушке, которая случайно проходила мимо вместе со своим парнем.
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