Прокурор, посадивший Юлию Тимошенко, выступил на Восточном экономическом форуме

США и Британия нарушили взятые на себя после 1945 года обязательства по борьбе с нацизмом, и руками неофашистов толкают мир к новой мировой войне.
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