18 миллионов человек стали участниками акции "Ура Победе!"

Почти 18 миллионов человек уже стали участниками всероссийской мобильной акции «Ура Победе!». До 15 мая абоненты всех операторов могут бесплатно звонить на номер 1945, чтобы слушать ежедневные сводки Совинформбюро в исполнении Юрия Левитана.