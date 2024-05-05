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Мэттьюс вернулся в состав «Торонто» в 7-м матче серии с «Бостоном». У него передача, 3 броска и 6 хитов за 17:35

«Лифс» проиграли «Брюинс» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.

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