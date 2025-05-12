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Парламентская газета

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Выборы-2026: по уточненным правилам и с новыми округами

Выборы-2026: по уточненным правилам и с новыми округами

Выборы в Госдуму в 2026 году могут пройти по новым нормам избирательного права. В частности, депутаты предлагают уточнить порядок рассмотрения обращений граждан, выдачи нового бюллетеня взамен испорченного, голосование на участках в иностранных государствах.

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