Выборы-2026: по уточненным правилам и с новыми округами

Выборы в Госдуму в 2026 году могут пройти по новым нормам избирательного права. В частности, депутаты предлагают уточнить порядок рассмотрения обращений граждан, выдачи нового бюллетеня взамен испорченного, голосование на участках в иностранных государствах.