Опубликовано последнее видеообращение погибшего от HIMARS иерея

Псковская епархия опубликовала последнее обращение погибшего от HIMARS иерея Псковская епархия опубликовала последнее видеообращение иерея Антония Савченко, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО).
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