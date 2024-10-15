Численность населения Тульской области за три года может сократиться еще на 44 тысячи человек

Численность населения Тульской области продолжит снижаться в ближайшие годы. Информация об этом содержится в прогнозе социально-экономического развития региона, опубликованном на сайте Миноэкономразвития.
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