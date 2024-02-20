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Конгрессмены предложили альтернативный проект помощи Украине

Конгрессмены предложили альтернативный проект помощи Украине

Члены палаты представителей конгресса США — республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден — призвали конгрессменов поддержать разработанный ими альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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