Конгрессмены предложили альтернативный проект помощи Украине

Члены палаты представителей конгресса США — республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден — призвали конгрессменов поддержать разработанный ими альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
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