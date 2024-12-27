Доктор Боткин за свою жизнь поставил только один неверный диагноз. Он был прекрасным клиницистом – доктор Хаус не мог с ним сравниться, к тому же Сергей Петрович был больше, чем просто настоящий русский врач.
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