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Мировое обозрение

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Ученые построили «комариный туалет» и обнаружили в экскрементах насекомых неизвестные вирусы

Ученые построили «комариный туалет» и обнаружили в экскрементах насекомых неизвестные вирусы

Американские энтомологи из Ратгерского университета предложили принципиально новый способ слежения за скрытыми инфекциями — анализировать не самих комаров, а продукты их жизнедеятельности.

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