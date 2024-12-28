Приманка для инвесторов: намыв Васильевского острова стал центром притяжения в 2024 году

Застройщики в России признались, что 2024 год стал для них особенно тяжелым. Все из-за падения курса рубля, повышения цен на строительные материалы, сложности с логистикой и рекордным ростом ключевой ставки.
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