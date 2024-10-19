Мирная MMO Palia готовится к Хэллоуину На следующей неделе в Palia выйдет обновлен...

Мирная MMO Palia готовится к ХэллоуинуНа следующей неделе в Palia выйдет обновление Fall Flourishes, в котором будут добавлены новые предметы декора, Хэллоуинские и другие товары для магазина, а также появится специальная функцияЧитать дальше → источник.