Мирная MMO Palia готовится к Хэллоуину На следующей неделе в Palia выйдет обновлен...

Мирная MMO Palia готовится к ХэллоуинуНа следующей неделе в Palia выйдет обновление Fall Flourishes, в котором будут добавлены новые предметы декора, Хэллоуинские и другие товары для магазина, а также появится специальная функцияЧитать дальше → источник.
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