Минцифры Запорожской области ограничило мобильный интернет до 22 сентября

Власти Запорожской области решили ограничить мобильный интернет в Мелитополе и Бердянске до 22 сентября для безопасности во время выборов в Государственную думу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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