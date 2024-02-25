УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ!Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!23 февраля - это торжество тех, кто несет ответственность за настоящее и закладывает фундамент стабильного будущего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии