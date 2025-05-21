НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Так зачем вы запустили сюда МАкДоналдсы и прочую хрень, пили себе тихонечко и закусывали бутиками с килечкой и не как...Горячева: каждый ...
  • В С
    Ага, четвёртая в мире, но я , с каждым годом, могу купить всё меньше и меньше. Парадокс, однако.Путин: экономика ...
  • Misha Glusch
    так надо сразу превентивно клещевиной, ааагонь!!США, ФРГ, Британи...

Рубио: Россия хочет получить на Украине то, на что не имеет права

Рубио: Россия хочет получить на Украине то, на что не имеет права

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что главным препятствием для мирного урегулирования конфликта н.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
кП
катя Подвойская
идиот, откуда он знает -ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ?                                     ВСЯ ОКРАЙНА ЭТО И ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ. Не было никакой Украины.                                                                                                                                     Рубио знает, что хочет Трамп- Гренландию, Артику, Канаду и т.д. им все можно и все мое. А остальным незяяяяяяяя, ой как незяяяяяя.
Ответить
5 д.
наверх