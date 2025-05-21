Рубио: Россия хочет получить на Украине то, на что не имеет права

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катя Подвойская

идиот, откуда он знает -ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ? ВСЯ ОКРАЙНА ЭТО И ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ. Не было никакой Украины. Рубио знает, что хочет Трамп- Гренландию, Артику, Канаду и т.д. им все можно и все мое. А остальным незяяяяяяяя, ой как незяяяяяя.