Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что главным препятствием для мирного урегулирования конфликта н.
Рубио: Россия в конфликте на Украине требует то, на что не имеет права
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кП
катя Подвойская
идиот, откуда он знает -ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ? ВСЯ ОКРАЙНА ЭТО И ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ. Не было никакой Украины. Рубио знает, что хочет Трамп- Гренландию, Артику, Канаду и т.д. им все можно и все мое. А остальным незяяяяяяяя, ой как незяяяяяя.
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