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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион Европы по велотреку Сергей Ростовцев получил нейтральный статус

Ростовцев – чемпион Европы по велотреку, бронзовый призер чемпионата мира. В мае этого года Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил участие российских спортсменов в международных стартах под своей эгидой, включая Кубок мира и чемпионаты мира, в нейтральном статусе.

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