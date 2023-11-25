Чемпион Европы по велотреку Сергей Ростовцев получил нейтральный статус

Ростовцев – чемпион Европы по велотреку, бронзовый призер чемпионата мира. В мае этого года Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил участие российских спортсменов в международных стартах под своей эгидой, включая Кубок мира и чемпионаты мира, в нейтральном статусе.