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Царьград

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Петербург потратит 1,7 млн рублей на праздники для матерей и отцов

Петербург потратит 1,7 млн рублей на праздники для матерей и отцов

В Петербурге объявлен конкурс на проведение торжеств, приуроченных ко Дню матери и Дню отца. Соответствующий тендер разместил городской комитет по социальной политике.

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