Ракетный удар по Курску назвали самым массированным с начала СВО

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале назвал отраженный силами противовоздушной обороны (ПВО) удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курску самым массированным с начала специальной военной операции (СВО).
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