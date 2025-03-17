«Заграница стала дорогой»: орловцы за впечатлениями едут на Кавказ и Камчатку

С наступлением тёплой и сухой погоды орловцы задумываются о путешествиях. В преддверии начала туристического сезона ОрелТаймс выяснил, какие маршруты выбирают орловские туристы, как обстоят дела с ценами на путёвки, а также куда лучше отправиться в однодневную и многодневную поездки.