«Заграница стала дорогой»: орловцы за впечатлениями едут на Кавказ и Камчатку

С наступлением тёплой и сухой погоды орловцы задумываются о путешествиях. В преддверии начала туристического сезона ОрелТаймс выяснил, какие маршруты выбирают орловские туристы, как обстоят дела с ценами на путёвки, а также куда лучше отправиться в однодневную и многодневную поездки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии