Презентация российских «власовцев» в Киеве закончилась провалом

Участники так называемого Легиона «Свобода России» провели первую пресс-конференцию в Киеве. В ходе общения с журналистами выступающие путались в своих рассказах и так и не смогли убедительно доказать, что являются теми, за кого себя выдают.
Участники так называемого Легиона «Свобода России» провели первую пресс-конференцию в Киеве. В ходе общения с журналистами выступающие путались в своих рассказах и так и не смогли убедительно доказать, что являются теми, за кого себя выдают.
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