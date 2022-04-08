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Презентация российских «власовцев» в Киеве закончилась провалом

Презентация российских «власовцев» в Киеве закончилась провалом

Участники так называемого Легиона «Свобода России» провели первую пресс-конференцию в Киеве. В ходе общения с журналистами выступающие путались в своих рассказах и так и не смогли убедительно доказать, что являются теми, за кого себя выдают.

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