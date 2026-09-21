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Когда ВСУ поймут, что попали в котёл под Харьковом и где репетируют штурм Краматорска – Анпилогов

Когда ВСУ поймут, что попали в котёл под Харьковом и где репетируют штурм Краматорска – Анпилогов

В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при помощи интерактивной карты подробно проанализировал оперативную обстановку на ЛБС за минувшую неделю, а также рассказал о неудачной конфигурации фронта ВСУ и о том, как Зеленский разбазаривает финансирование от Европы:00:35 - Обстановка на ЛБС по итогам недели;20:16 - О войне экономик;30:11 - Как Зеленский потратил европейское финансирование.

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