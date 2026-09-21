В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при помощи интерактивной карты подробно проанализировал оперативную обстановку на ЛБС за минувшую неделю, а также рассказал о неудачной конфигурации фронта ВСУ и о том, как Зеленский разбазаривает финансирование от Европы:00:35 - Обстановка на ЛБС по итогам недели;20:16 - О войне экономик;30:11 - Как Зеленский потратил европейское финансирование.
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