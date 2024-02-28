Йеллен призывает мировых лидеров «разблокировать» замороженные активы ЦБ РФ

Министр финансов Джанет Йеллен предлагает самую решительную публичную поддержку идеи ликвидации примерно 300 миллиардов долларов замороженных активов Центрального банка России и использования их для долгосрочного восстановления Украины.
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