В Ярославле начались съемки романтической комедии с Бортич «Синий и Пурпурная»

В Ярославле стартовали съемки романтической комедии под рабочим названием «Синий и Пурпурная». Фильм расскажет историю двух совершенно непохожих людей, чьи отношения могут перевернуть их привычное мировосприятие.
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