Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

209 подписчиков

В Ярославле начались съемки романтической комедии с Бортич «Синий и Пурпурная»

В Ярославле начались съемки романтической комедии с Бортич «Синий и Пурпурная»

В Ярославле стартовали съемки романтической комедии под рабочим названием «Синий и Пурпурная». Фильм расскажет историю двух совершенно непохожих людей, чьи отношения могут перевернуть их привычное мировосприятие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии