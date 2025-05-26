Сотрудники Амурской полиции обеспечили безопасность на российско-китайском экономическом форуме «АмурЭкспо-2025»

В период проведения «АмурЭкспоФорума-2025», уникального международного экономического события, сотрудники органов внутренних дел Приамурья продемонстрировали высокий уровень профессионализма и ответственности при обеспечении безопасности участников и гостей форума.
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