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Уроженец Донбасса арестован в Париже за план взорвать военный груз для Киева

Уроженец Донбасса арестован в Париже за план взорвать военный груз для Киева

Полиция арестовала во Франции выходца из Донбасса в связи с возможной подготовкой теракта. ТАСС со ссылкой на французские СМИ пишет, что мужчину подозревают в попытке взорвать предназначенный Киеву военный груз.

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