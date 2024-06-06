Уроженец Донбасса арестован в Париже за план взорвать военный груз для Киева

Полиция арестовала во Франции выходца из Донбасса в связи с возможной подготовкой теракта. ТАСС со ссылкой на французские СМИ пишет, что мужчину подозревают в попытке взорвать предназначенный Киеву военный груз.
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