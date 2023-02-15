Георгиев пропустил 8 шайб в двух матчах от «Тампы». Команды сыграли дважды за 6 дней

Александр Георгиев пропустил 8 шайб в двух матчах от «Тампы». «Колорадо» сыграл с «Лайтнинг» дважды за 6 дней (0:5 и 3:4 Б).
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